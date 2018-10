Udinese, Teodorczyk oggi operato a Monaco: fuori almeno 40 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di oggi, l'attaccante di proprietà dell'Udinese Lukasz Teodorczyk, si opererà a Monaco per risolvere l'ernia inguinale che lo affligge da circa una decina di giorni. Dopo un consulto col suo ortopedico di fiducia e in sintonia col club, l'attaccante polacco verrà operato dalla dottoressa Muschaweck, che l'anno scorso era già intervenuta per aiutare Alex Meret. Il rientro è previsto tra circa 40 giorni. A riportarlo è Il Messaggero Veneto.