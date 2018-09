Udinese, torna Behrami. Ballottaggio Barak-Mandragora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Bologna, in programma domani alle 12.30, il tecnico Julio Velazquez è pronto a rilanciare Valon Behrami. Lo svizzero è rimasto in panchina nell'ultima sfida contro la Lazio e nell'ultima seduta di allenamento ha effettuato in via precauzionale un lavoro differenziato. Il suo ritorno porta al ballottaggio in mediana fra Barak e Mandragora.