Udinese, tornano in gruppo Fofana, Mandragora e De Paul

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per l'Udinese. I ragazzi di mister Velazquez hanno svolto una prima parte di lavoro atletico con attivazione, corsa e stretching per poi passare alle esercitazioni sulle transizioni difensive e offensive. L'allenamento è terminato con delle prove tattiche. Il prossimo allenamento è fissato per domattina alle 10.30. Fofana, Mandragora e De Paul sono rientrati in gruppo mentre Bram Nuytinck continua con il lavoro personalizzato in palestra. Si è rivisto in campo anche Svante Ingelsson che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio sinistro che l'ha costretto a un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore. Il numero 13 bianconero ha lavorato a parte anche col pallone.