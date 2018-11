Udinese, valutazioni sul tecnico della Primavera Sassarini

L'Udinese potrebbe scegliere di esonerare anche il tecnico della Primavera, David Sassarini. La sconfitta per 3-0 contro il Torino, solo l'ultima delle sconfitte patite dai bianconeri, ha messo in difficoltà l'allenatore, tanto che Gino Pozzo, in Italia per valutare la posizione di Velazquez, potrebbe scegliere per un esonero. A scriverlo è Il Messaggero Veneto.