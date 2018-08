Udinese, Velazquez: "Partita positiva, buon secondo tempo"

L'allenatore dell'Udinese Julio Velazquez, intrattenutosi nella sala stampa del Tardini, si è così espresso sul 2-2 colto a Parma, come riporta Parmalive.com: "E' stata una partita positiva per noi. Oggi abbiamo variato modulo più volte, voglio una squadra versatile. Il nostro obiettivo è quello di giocare di più in area avversaria che nella nostra, ma con equilibrio".

Come valuta la prestazione dei nuovi?

"La nostra è una squadra molto giovane, sono arrivati molti nuovi giocatori. Abbiamo bisogno innanzitutto di tranquillità. Ekong ha fatto due allenamenti con la squadra, fino a domenica giocava con il Bursaspor. Parla la stessa di lingua di Nuytinck ed è importante, penso che col tempo diventerà fondamentale. Lukasz mi è piaciuto molto, gioca molto bene in area avversaria. Con lui la squadra ha più peso in attacco, ma per noi è fondamentale la versatilità, i tre arrivi sono molto importanti per variare".

Si è dovuti andare sotto di due gol per vedere una reazione della squadra.

"Mi è piaciuto di più il secondo tempo, nella prima frazione abbiamo effettuato troppi passaggi sui piedi, c'è stata poca aggressività. Nell'intervallo abbiamo parlato, mi è piaciuta molto la reazione della squadra. Il pareggio di stasera è molto importante, per la testa e per il cuore".