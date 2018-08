Udinese, Velazquez raccoglie consensi: dai fischi si passa agli applausi

Dopo due stagioni vissute sulle montagne russe, l'Udinese ha riconquistato i tifosi grazie alla vittoria contro la Sampdoria in casa ma anche grazie alla rimonta al Tardini contro il Parma. Velazquez, arrivato tra qualche mugugno, sta raccogliendo consensi e ora punta a continuare sulla strada dei risultati per salvarsi il prima possibile e provare a togliersi qualche soddisfazione in più rispetto al recente passato. A riportarlo è Tuttosport.