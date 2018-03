Udinese, venerdì test amichevole contro l'NK Domzale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dieci giocatori dell'Udinese in questi giorni sono impegnati con le rispettive nazionali, ma a Udine il lavoro continua per uscire da questa striscia di risultati negativi. Venerdì 23 marzo è in programma un'amichevole a Domzale (Slovenia) contro i padroni di casa dell'NK Domzale, già affrontati dai bianconeri in un test nello scorso ottobre, terminato 1 a 1 con gol di Rodrigo De Paul. Calcio d'inizio fissato per le 15:30 allo stadio Sportni Park