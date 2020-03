UE sospende patto di stabilità. "Governi potranno pompare tutto il denaro di cui hanno bisogno"

“Abbiamo detto che avremmo fatto qualsiasi cosa, lo abbiamo fatto”. Ursula von der Leyen , presidente della Commissione Europea, annuncia così il piano dell’UE per aiutare le economie degli stati membri: “Oggi, e non era mai stato fatto prima, attiviamo la General escape classe (che sospende il patto di stabilità, ndr), dando la possibilità ai Paesi europei di pompare nella propria economia tutto il denaro di cui avranno bisogno. E inoltre 37 miliardi di euro saranno a disposizione per aiutare la sanità ed evitare la disoccupazione. E faremo ancora di più per aiutare voi e le vostre famiglie in questa crisi”.

We promised we'll do everything to support Europeans & 🇪🇺companies through the crisis. We deliver. Yesterday we put in place the most flexible ever #StateAid rules to help people+companies. Today we trigger the clause to relax budget rules, enabling govs to pump💶into the economy pic.twitter.com/a7IuuOSQWz

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 20, 2020