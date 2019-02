Uefa, Ceferin: "Fin quando ci saremo io e Agnelli non ci sarà Superlega"

Presidente 'fin quando ci saremo noi, si continua così'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Fino a quando io e Andrea Agnelli saremo a capo delle nostre rispettive organizzazioni non ci sarà nessuna Superlega europea. Questo è un dato di fatto". Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, intervenendo al 43° Congresso ordinario dell'Uefa in corso a Roma, che lo vedrà a breve eletto per il prossimo quadriennio.