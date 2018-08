UEFA, i candidati al gol dell'anno: CR7 sfida Eriksen e Payet

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'UEFA anche quest'anno ha indetto il premio al miglior gol dell'anno. Un premio per tutte le competizioni UEFA, dalla Champions League al Futsal, passando per il calcio femminile. Gli 11 candidati di quest'anno sono stati selezionati dagli osservatori tecnici UEFA scegliendo un gol per ogni competizione UEFA disputata negli ultimi 12 mesi. Vengono considerati solo i gol realizzati nelle competizioni UEFA per club o per nazionali.

Elenco completo dei candidati

Lucy Bronze (LYON - Manchester City 1-0)

Semifinali di UEFA Women's Champions League, 29/04/18

Olga Carmona (Svizzera - SPAGNA 0-2)

Fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 femminile UEFA, 21/07/18

Elisandro (Sporting CP - INTER FS 2-5)

Finale di UEFA Futsal Cup, 22/04/18

Elliot Embleton (Turchia - INGHILTERRA 2-3)

Fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 UEFA, 17/07/18

Christian Eriksen (Repubblica d'Irlanda - DANIMARCA 1-5)

Spareggi di qualificazione ai mondiali, 14/11/17

Paulo Estrela (PORTO - Beşiktaş 5-1)

Fase a gironi di UEFA Youth League, 13/09/17

Eva Navarro (Germania - SPAGNA 0-2)

Finale del Campionato Europeo Under 17 femminile UEFA, 21/05/18

Dimitri Payet (MARSIGLIA - Lipsia 5-2)

Quarti di UEFA Europa League, 12/04/18

Gonçalo Ramos (Slovenia - PORTOGALLO 0-4)

Fase a gironi del Campionato Europeo Under 17 UEFA, 07/05/18

Ricardinho (PORTOGALLO - Romania 4-1)

Fase a gironi di UEFA Futsal EURO, 31/01/18

Cristiano Ronaldo (Juventus - REAL MADRID 0-3)

Quarti di UEFA Champions League, 03/04/18