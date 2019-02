Uefa, il presidente della Figc Gravina: "Il dialogo è la nostra forza"

N.1 Figc, 'Michelangelo sarà il nostro primo testimonial'

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Il successo delle strategie della Uefa, diventate progetti di grande valore per il calcio europeo, è stato dettato dalla condivisione politica, che rappresenta la forza della nostra Istituzione. Una forza che deve sempre ispirare il dialogo costante al nostro interno e con le altre istituzioni calcistiche". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo discorso al 43° Congresso della Uefa in corso a Roma. "Michelangelo sarà il nostro primo testimonial. La sua affermazione, 'si dipinge con il pensiero e non con le mani', è un insegnamento per tutti noi, chiamati a tracciare le linee strategiche e a concepire il calcio che verrà", ha aggiunto Gravina. La Uefa ha sempre mostrato capacità di innovazione, accompagnata da una visione attenta a valorizzare il gioco del calcio: testimonianza ne sono il successo delle sue competizioni per club e per nazionali che appassionano non solo gli sportivi qui in Europa, ma emozionano e vengono seguite anche in ogni angolo del mondo".