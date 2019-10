Uefa: "nessuna decisione su gesto Turchia”

Il portavoce torna sulla questione del saluto militare

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - "L'Uefa non ha preso alcun tipo di posizione riguardo al caso della Turchia. Oggi c'é stato un equivoco, e volevo solo dire che per giudicare quel gesto dei giocatori, prima vanno consultati i regolamenti. E non ho mai fatto riferimenti politici o religiosi. Anzi, non ho proprio usato questi termini". Lo ha voluto precisare il capo ufficio stampa dell'Uefa Philipp Townsend a proposito dell'atteggiamento che terrà l'Uefa su quanto accaduto al termine di Turchia-Albania. "Ci sono i regolamenti - ha ribadito - e vanno esaminati prima di prendere qualsiasi decisione. A una domanda ho risposto che li avrei riletti prima di poter esprimere un'opinione, anche perché non vado con il libretto delle regole in tasca e quindi non avrei potuto fare altrimenti. Ora come ora non c'é nulla".