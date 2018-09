UEFA, Team of the Week della Champions: 4 juventini su 11

© foto di Imago/Image Sport

Primo Team of the Week stagionale per la Champions League, dopo le gare disputate tra martedì e mercoledì. Presenti ben quattro giocatori della Juventus: Woiciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic e Joao Cancelo. Questo il resto della Top 11 stilata dalla UEFA sul profilo Twitter ufficiale della Champions League, basata sui punti totalizzati dai calciatori nell'UCL Fantasy.

(5-3-2): Szczesny, Cancelo, Alaba, Bonucci, Tagliafico, Marcelo; Vlasic, Pjanic, Pogba; Messi, Krmencik.