UFFICIALE: Angelo riparte dall'Eccellenza. Ha firmato col Montescaglioso

Nonostante i 37 anni il terzino Angelo Mariano de Almeida, meglio noto come Angelo, non si sente ancora pronto a lasciare il calcio giocato. Dopo l’esperienza al Gravina in Serie D il brasiliano, ex di Lecce, Siena e Foggia fra le altre, ha infatti deciso di scendere ancora di categoria e sposare il progetto del Montescaglioso Calcio, club che milita in Eccellenza lucana. Questo l’annuncio dato sui social dalla società biancoazzurra: