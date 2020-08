ufficiale Chevanton torna a Lecce: sarà collaboratore tecnico della squadra Primavera

Con una nota ufficiale diffusa dal Lecce, il club salentino ha comunicato l'ingresso di Ernesto Javier Chevanton col ruolo di collaboratore tecnico per la stagione sportiva 2020/21 della formazione Primavera, guidata da mister Vito Grieco. Un ritorno a casa per l'ex attaccante che ha vestito proprio la maglia del Lecce in tre diversi periodi della propria carriera (dal 2001 al 2004, nella stagione 2010-2011 e in quella 2012-2013).