ufficiale Crotone, blindato fino al 2023 il centrocampista Rodio. Ora in prestito per crescere

Il Football Club Crotone annuncia sul proprio sito ufficiale che il calciatore Francesco Rodio ha firmato con il club il suo primo contratto da professionista: il giovane centrocampista si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.

"Classe 2001, crotonese doc, Rodio ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile pitagorico - si legge - e lo scorso anno è stato aggregato alla Prima squadra esordendo in Serie B nell’ultima gara di campionato contro il Trapani subentrando al 79’ a Barberis. Dopo aver siglato il primo contratto da professionista alla presenza del direttore generale Raffaele Vrenna, Francesco ora è in attesa di un imminente trasferimento in prestito per completare il percorso di crescita".