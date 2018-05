UFFICIALE: Fiorentina, Bigica confermato come tecnico della Primavera

ACF Fiorentina comunica che il Mister Emiliano Bigica continuerà, anche per la stagione 2018/19, a svolgere l'incarico di allenatore della Primavera viola.

La Primavera della Fiorentina in questa stagione ha concluso il campionato al 4° posto ottenendo il diritto ad accedere ai Play Off per la Final Four.

Tutta la Fiorentina rivolge a Mister Bigica un grande in bocca al lupo per il rinnovo del suo incarico.