UFFICIALE: In Cina l'edizione 2021 della Coppa del Mondo per club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si giocherà in Cina l'edizione 2021 della Coppa del Mondo per club con il nuovo formato. A comunicarlo è stata la FIFA a seguito del Consiglio direttivo riunitosi a Shanghai. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglio 2021 e l'elenco definitivo delle città ospitanti sarà deciso dalla FIFA e dalla FA cinese. Le modalità di partecipazione attraverso le quali determinare quali saranno i club che si qualificano per ciascuna confederazione sarà definito attraverso un processo di consultazione tra la FIFA e le sei confederazioni.