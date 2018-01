UFFICIALE: Irlanda, il CT O'Neill rinnova fino al 2020

La Federazione calcistica dell'Irlanda ha annunciato, attraverso i canali social ufficiali, che il CT Martin O'Neill ha rinnovato il contratto fino al 2020. Il tecnico nordirlandese siede sulla panchina dei Boys in Green dal 2013.

BREAKING: Martin O’Neill has signed a contract extension to remain on as Ireland manager until 2020! #COYBIG pic.twitter.com/T6exC7gQhN

— FAIreland ⚽️🇮🇪 (@FAIreland) 23 gennaio 2018