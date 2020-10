ufficiale L'ex Juve Tiago non è più l'allenatore del Vitoria SC. Il club: "Sei un insicuro"

Tiago Mendes non è più l'allenatore del Vitoria Guimaraes. Il tecnico, noto anche in Italia per aver vestito la maglia della Juventus, ha rassegnato le dimissioni. Addio maturato dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Paços de Ferreira, che ha lasciato la squadra ferma a un solo punto in classifica dopo tre turni. In una nota ufficiale, il Vitoria ha sottolineato che il club ha permesso al tecnico di avere piena autonomia sulla gestione della squadra e che ogni decisione societaria fosse stata presa di comune accordo con lo stesso Tiago. E che la sua scelta di lasciare la squadra denota tutta la sua insicurezza.