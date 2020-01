© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momo Sissoko appende gli scarpini al chiodo. Con un messaggio condiviso nella trasmissione "Footissime" in onda in Francia su RMC, l'ex centrocampista tra le altre della Fiorentina ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a 34 anni: "Sono qua per dirvi che per me è finita, concludo qua la mia carriera calcistica. È una decisione molto difficile da accettare e da dire, il calcio è la mia vita. Ma è la decisione giusta".