UFFICIALE: La Juve riparte dall'ex maestro di Kean: Grabbi in Under 15

Fonte: inviato a Torino

Due novità nei quadri tecnici della Juventus nella fila delle giovanili. Corrado Grabbi, per tutti Ciccio, guiderà la formazione Under 15. Per lui, che fu il primo allenatore di Nicolussi e Kean nella categoria Pulcini, sarà la decima stagione da coach in bianconero. A guidare gli Under 16, invece, sarà l'ex allenatore della Lazio Primavera, Andrea Bonatti. Confermato per la terza stagione consecutiva alla guida degli Under 17 Francesco Pedone.