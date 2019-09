© foto di Federico Gaetano

L’ex centrocampista di Lazio, Lecce e Ternana – fra le altre - Cristian Ledesma ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e vestire i panni dell’allenatore partendo dalle serie minori. L’italo-argentino sarà infatti il tecnico dell’AS Luiss, la squadra della nota università romana, che milita in Promozione. Ledesma sostituisce sulla panchina un altro ex laziale come Roberto Rambaudi.

Queste le parole del direttore del club Paolo Del Bene: “Siamo felici di continuare con Cristian l’ottimo lavoro iniziato con mister Roberto Rambaudi, che ringraziamo per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti. Ledesma dovrà trasferire alla squadra le qualità che lo hanno contraddistinto da giocatore: serietà, impegno e capacità professionali. Queste sue doti stimoleranno la crescita dei nostri ragazzi”.