© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Legrottaglie riparte da Pescara. Il club abruzzese ha infatti comunicato nelle ultime ore di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera all'ex difensore. 250 presenze in serie A con le maglie di Chievo, Juventus, Bologna, Siena, Milan e Catania, Legrottaglie da allenatore ha guidato gli allievi del Bari, l'Akragas in C ed è stato vice di Rastelli a Cagliari in serie A. Questo il comunicato del club: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera a Nicola Legrottaglie. Da parte di tutta la società, un caloroso benvenuto a mister Legrottaglie e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione!"