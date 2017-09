UFFICIALE: Michele Uva nuovo vice-presidente dell'UEFA

Il direttore generale della FIGC Michele Uva è stato nominato come nuovo vice-presidente della UEFA. A renderlo noto è il profilo Twitter ufficiale della Federazione Europea.

Congratulations to Michele Uva. The Italian has been appointed as a new UEFA vice-president. #UEFAExCo pic.twitter.com/tW6Mg8mHVO

— UEFA (@UEFA) 20 settembre 2017