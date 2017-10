UFFICIALE: Napoli, Beoni nuovo tecnico della Primavera

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SSC Napoli ufficializza l'ingaggio di Lorentino Beoni come nuovo allenatore della squadra Primavera.

Beoni ha iniziato la carriera di tecnico nei Dilettanti del Levane nel 1987. Successivamente ha guidato la Castelnuovense fino al passaggio in Eccellenza col Sansovino dove ha allenato 5 anni.

Successivamente ha guidato il Figline, la Sinalunghese e per 3 stagioni la Berretti della Sangiovannese.

Beoni è nato l'11 agosto del 1958 ad Arezzo.