UFFICIALE: Napoli, esonerato il tecnico della Primavera Saurini

Fonte: sscnapoli.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Napoli ha esonerato il tecnico della Primavera, Giampaolo Saurini. Lo riporta una nota della società sul proprio sito ufficiale: "La Società Sportiva Calcio Napoli comunica di aver sollevato Giampaolo Saurini dall'incarico di allenatore della squadra Primavera. La squadra, in occasione del match di Youth League in programma a Manchester contro il City, sarà guidata da Gaetano Perrella. A mister Saurini un sentito ringraziamento per quanto fatto nel corso della sua esperienza in azzurro e un sincero in bocca al lupo per il suo futuro professionale".