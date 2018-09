UFFICIALE: Parma, Monguzzi nuovo tecnico dell'under 16

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Cambio della guardia sulla panchina del Parma under 16. Dopo l'inizio di stagione condotto da Sebastian Ghisolfi, il testimone passa ora a Riccardo Monguzzi. Si tratta di un allenatore di provata esperienza, avendo allenato per sei anni nelle giovanili del Milan e per un periodo ancora più lungo nel vivaio del Monza nel quale è a sua volta cresciuto.

Con i brianzoli ha rivestito anche l'incarico di allenatore in seconda, con all'attivo due presenze in panchina nel 2012.

I ducali ospiteranno domenica prossima il Genoa nella quarta giornata di campionato, dove hanno sinora raccolto unicamente un punto.