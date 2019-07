UFFICIALE: Parma, Veronese nuovo tecnico della Primavera

Nel corso della presentazione del'attività e dello staff ducale per il 2019/20, il direttore secnico del Settore Giovanile, Luca Piazzi, ha annunciato il nome del nuovo tecnico che guiderà la primavera parmense dopo Pasquale Catalano.

Si tratta di Marco Veronese, 43 anni, già collaboratore di Gianni De Biasi prima nella nazionale albanese e poi nell'Alaves, ed anche di Fulvio Pea con Monza e Cremonese. Come calciatore, Veronese è cresciuto nell'Inter con la quale ha esordito in serie A, per avere una carriera fondamentalmente in terza serie.

Il Parma per il campionato Primavera II ha già operato diversi innesti, soprattutto in direzione Pescara, da dove sono arrivati il terzino Alessandro Martella (18), l'attaccante Fabian Pavone (19) e l'ala sinistra Paolo Napoletano (19). Proviene invece dalla Spagna, e precisamente dall'Hospitalet, l'esterno basso mancino Dani Jodar (18).