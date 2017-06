UFFICIALE: Pro Patria, conferma per mister Javorcic

Ivan Javorcic © foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

La Pro Patria, club lombardo militante in Serie D, ha confermato anche per la prossima stagione il tecnico Ivan Javorcic. I tigrotti si ritroveranno il 20 luglio 2017 presso lo Stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio per svolgere le visite mediche e i test atletici. Il giorno 21 luglio la squadra partirà per Sondalo, dove rimarrà fino al 30 luglio.