UFFICIALE: Roma, Manolo Zubiria torna a lavorare per la CONCACAF

© foto di Federico De Luca

Tramite il proprio profilo Twitter, la Roma ha salutato l'ormai ex team manager Manolo Zubiria, che assumerà l'incarico di Chief of Football Officer della CONCACAF. Per lui sarà un ritorno, visto che aveva già lavorato nella confederazione nord-centroamericana come Director of Competitions di marketing e TV per sei anni. Questo il tweet del club giallorosso: