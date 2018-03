UFFICIALE: Roma, rinnovo biennale per Alberto De Rossi

Fonte: www.asroma.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo per due stagioni del contratto con Alberto De Rossi come allenatore della Primavera.

“È il premio più grande, una grande gratificazione”, ha dichiarato il tecnico. “Trigoria per me è come una seconda casa e lavorare in un ambiente all’avanguardia su tanti aspetti, che crede fortemente nel settore giovanile, è un motivo di orgoglio”.

De Rossi fa parte da 24 stagioni del settore giovanile giallorosso e ha recentemente superato le 600 panchine alla guida della Primavera, di cui è allenatore dal 2003-04.

Da allora ha condotto la Roma alla conquista di 3 scudetti, 2 coppe Italia e 2 Supercoppe italiane.

“Con il rinnovo del contratto di Alberto De Rossi rafforziamo la fiducia che nutriamo nei confronti di una grande persona e di un gran professionista”, ha dichiarato il direttore sportivo Monchi. “Siamo certi che proseguendo insieme la Roma continuerà a essere sempre più competitiva”.

Tra gli altri, sotto la guida di De Rossi sono cresciuti calciatori attualmente in rosa come Alessandro Florenzi e Lorenzo Pellegrini.