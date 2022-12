ufficiale San Luis, arriva il figlio d'arte Klimovicz. Campione d'Europa U21 con la Germania

La squadra messicana dell'Atlético de San Luis ha annunciato di aver prelevato in prestito il centrocampista Mateo Klimovicz dall'Arminia Bielefeld (ma di proprietà dello Stoccarda). Il calciatore classe 2000, figlio dell'ex attaccante di Wolfsburg e Borussia Dortmund Diego Klimowicz, si è laureato campione d'Europa con l'Under 21 della Germania giocando in ben quattro occasioni con la maglia dei teutonici. Per lui anche 40 presenze in Bundesliga con una rete e quattro assist.