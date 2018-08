UFFICIALE: Sossio Aruta continua: ritorna nella Torrese a 47 anni

© foto di Ospite

A 47 anni suonati, di smettere non ne ha proprio intenzione. Parliamo di Sossio Aruta, attaccante divenuto celebre per la sua partecipazione al reality show "Campioni", nel Cervia di Ciccio Graziani. Il Re Leone, soprannome con il quale è conosciuto l'attaccante di Castellammare di Stabia, dopo la parentesi ai sanmarinesi del Tre Fiori per la Champions League, è tornato nella Torrese dove aveva già militato nella passata stagione.