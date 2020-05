ufficiale Torino, Massimo Bava torna alla guida del Settore giovanile del club

vedi letture

Contestualmente alla nomina ufficiale di Davide Vagnati come nuovo Responsabile dell'Area Tecnica, il Torino comunica anche il ritorno di Massimo Bava alla guida del settore giovanile del club granata. Di seguito il comunicato: "Il Torino Football Club comunica che Massimo Bava torna alla guida del Settore giovanile di cui è stato il Responsabile dal 2012 sino allo scorso giugno con proficui risultati. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in prima squadra".