UFFICIALE: Zizzari riparte dall'Eccellenza. Ha firmato col Pietrasanta

© foto di Federico De Luca

L'attaccante classe '82 Francesco Zizzari non ha intenzione di lasciare il calcio giocato dopo una lunga avventura fra Serie B e C con le maglie di Spezia, Lucchese, Pavia, Foggia, Reggina, Pescara, Grosseto e Pistoiese per citarne solo alcune. L'attaccante, reduce dall'esperienza allo Sporting Recco in Serie D, ha infatti deciso di sposare il progetto del Pietrasanta e rimettersi in gioco ripartendo dall'Eccellenza toscana, come annuncia il club sui propri profili social.