Ujfalusi: "Che ricordi dopo Juve-Fiorentina. Spero che qualche ceco forte venga in Italia"

Simpatica diretta su Instagram per Thomas Ujfalusi. L'ex difensore della Fiorentina è stato di fatto intervistato dal suo compagno di squadra ai tempi dei viola, Sebastien Frey. Ecco alcuni dei passaggi più significativi, ripresi da FirenzeViola.it: "

Qual è il ricordo più bello in viola?

"Quella partita contro la Juve... Quando siamo tornati c'erano 5000 persone. Abbiamo vinto dopo tanti anni. O anche il primo anno, che ci siamo salvati all'ultima giornata".

Com'è il calcio ceco ora?

"Sta migliorando, anche lo Slavia Praga in Champions League ha fatto benissimo. Abbiamo giocatori giovanissimi e forti, speriamo che arrivi anche qualcuno in Italia. Schick è andato via, in Germania, ora c'è Barak nel Lecce".

Chi il miglior allenatore nella carriera?

"Quello che mi ha portato nel calcio, e nella nazionale. Ma dico Cesare Prandelli, mi ha fatto diventare quello che sono diventato: è lui che mi ha trasformato in un terzino. Ma anche Fatih Terim".