Ujfalusi: "Roma, attenta al Plzen. Schick? Deve giocare prima punta"

Thomas Ujfalusi, ex difensore fra le altre di Fiorentina e Atletico Madrid, ha parlato della gara di questa sera fra Roma e Viktoria Plzen a Teleradiostereo: "La Roma deve temere l'amalgama del Plzen. Sono tutti cechi o slovacchi, si conoscono da tanto tempo e sono tutti esperti. L'età media è un po' alta e giocare ogni tre giorni per loro potrebbe essere complicato. Sicuramente si chiuderanno e ripartiranno. La loro punta, Krmencik, è molto molto forte. Schick? Deve metterci qualcosa di suo. Non so con quale obiettivo è stato acquistato, fatto sta che dovrebbe giocare nel suo ruolo, ovvero la punta. C'è anche da dire che nella Roma c'è tanta tanta concorrenza, ed anche nella Samp quando ha giocato non faceva quasi mai 90 minuti. Qui in Repubblica Ceca però lo aspettiamo tutti, vedremo".