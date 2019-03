© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Renzo Ulivieri, presidente dell'assoallenatori, ha parlato di Federico Chiesa. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: "Spesso noi della scuola allenatori proviamo a catalogare i calciatori. Beh, Federico Chiesa è veramente unico. E’ bravo a dribblare nel breve e nel lungo; ha potenza e rapidità; fa gol e aiuta i compagni in fase di non possesso palla; non si arrende mai. Insomma, è un fenomeno. Abbiamo Chiesa e Zaniolo che sono progetti fantastici. Se ne troviamo un terzo come loro possiamo anche vincere il prossimo Mondiale".