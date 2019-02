© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori che ha commentato il cammino delle squadre italiane nelle coppe europee. “Sono convinto che la Juve passerà il turno di Champions. La gara di andata - ha detto Ulivieri - ha avuto un andamento particolare e non voglio togliere i meriti dell'Atletico Madrid, ma credo che la Juventus possa superare il turno. Per ciò che concerne l'Europa League, invece, il Napoli ha la possibilità di arrivare fino in fondo, al pari dell'Inter. Le gare diventeranno sempre più difficili, ma le basi per poter far bene ci sono tutte", le sue parole.