Ulivieri su Frosinone-Bologna: "Senza tifosi non è calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna del Corriere di Bologna propone un'intervista all'ex tecnico rossoblù Renzo Ulivieri che ha commentato così l'idea di giocare contro il Frosinone a Torino a porte chiuse: "Senza tifosi non è calcio perché immagino che la partita venga vissuta in un clima surreale. Non sarà facile per nessuno entrare dentro la partita con la testa: non vorrei trovarmi nei panni dei giocatori del Bologna e del Frosinone. Inzaghi e Longo però sono due bravi allenatori diversissimi con caratteristiche differenti sia dal punto di vista caratteriale che della gestione della squadra. Tecnicamente Pippo lascia qualche situazione più all’istinto ed è più esuberante di Moreno".