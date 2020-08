Ultimi 90 minuti per la salvezza, Chevanton sul Lecce: "Poche chances ma bisogna crederci"

vedi letture

L’ex attaccante del Lecce Ernesto Chevanton ha parlato della lotta salvezza a distanza con il Genoa ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Chance salvezza? Non molte, però bisogna crederci. Inutile voltarsi indietro e rammaricarsi per i punti lasciati per strada. Per il gioco espresso, meriterebbe la permanenza. Liverani ha saputo dare una precisa identità, giocando alla pari anche contro le big. Mi piace tantissimo Mancosu, simbolo della crescita del Lecce, dalla C alla A, e capace di farsi valere da mezzala, da trequartista e anche da attaccante aggiunto".