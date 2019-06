Ultrà Bosnia a Torino, petardi in centro

Piazza San Carlo presidiata da polizia in vista della partita

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO , 11 GIU - Centinaia di tifosi della Bosnia, fra i quali molti indossano le maglie nere degli ultrá con la scritta Away Days, si sono radunati in piazza San Carlo, nel centro di Torino, in attesa della partita di stasera per le qualificazioni agli europei del 2020 contro l'Italia. Per la pioggia si sono spostati sotto i portici dove alcuni hanno esploso qualche petardo tra i tavolini dei bar. Molti hanno bottiglie di alcolici in mano, ma la situazione al momento pare tranquilla. La piazza é presidiata dalla polizia che, a distanza, controlla i tifosi bosniaci. Un gruppo di ultrà ha appeso la bandiera con la scritta Kljuc, nome di una città bosniaca, sul monumento equestre in piazza San Carlo.