Ultras Inter: "Chi ama non fischia. Domani col Barcellona una bolgia"

Appello Curva Nord a non fischiare squadra,come chiesto da Conte

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - ''Chi ti ama non ti fischia, martedì una bolgia interista'': è l'appello della Curva Nord dell'Inter in uno striscione appeso nella notte sui cancelli di San Siro, fotografato e pubblicato sulla pagina Facebook degli ultras. Contro il Barcellona, domani, in una partita da dentro o fuori, con uno stadio che sfiorerà il tutto esaurito, servirà tutto l'appoggio dei tifosi nerazzurri per centrare la qualificazione. Antonio Conte, dopo il pareggio contro la Roma, si era detto deluso da alcuni fischi sentiti durante la partita e aveva chiesto il supporto di tutti nei confronti di una squadra che è prima in classifica a due punti dalla Juventus. (ANSA).