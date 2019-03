© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luca Ceppitelli, capitano del Cagliari, parla a Radio 1 da San Pellegrino Terme dove si tiene la messa in memoria di Davide Astori a un anno dalla sua scomparsa. "Resta sempre nei nostri cuori, ci dà forza e la sua assenza è una presenza. Resterà per sempre dentro di noi. E' un esempio, sarà sempre ricordato per quel che ha fatto, per quel che ha lasciato, resterà nei cuori di tutti quelli che lo hanno conosciuto".