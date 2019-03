Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Conti, responsabile dell'area tecnica del Cagliari, ha parlato ai media presenti dalla chiesa di San Pellegrino Terme: "Ho sempre un grandissimo ricordo: oltre che un grande giocatore è stato un esempio per noi. È un piacere ricordarlo. Ci manca tutto di lui: ogni mattina che mi sveglio vedo la sua maglia a casa. Mi fa piacere rivedere la sua grandissima famiglia: rimane nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Mi aspettavo questa partecipazione della gente comune perché ha lasciato un ottimo ricordo a tutti, non solo per chi è nel mondo del calcio. Nello spogliatoio è sempre stato un grandissimo leader. Pensiamo sempre a lui, ci ho giocato tantissimi anni insieme".