Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha così ricordato Davide Astori ai microfoni dei media presenti alla chiesa di San Pellegrino: "Ricordiamo un uomo leale, quadrato, un ragazzo buono che è d'esempio per milioni di ragazzi che giocano a pallone. La potenza del ricordo di Davide è una cosa positiva per tutti i giovani: questa è la cosa più bella che mi piace sottolineare oggi. Ha rinnovato con noi nonostante fosse in scadenza ed avesse deciso di andare altrove. Dette più forza alla società per cederlo, e fu un gesto che nel calcio di oggi si vede raramente. Iniziative in Cagliari-Fiorentina? Sì, abbiamo previsto qualcosa ma non possiamo svelare nulla oggi".