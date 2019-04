'Un campione per amico', il via a Napoli

Panatta, Graziani, Chechi e Lucchetta testimonial iniziativa

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - Circa 500 bambini di scuole elementari e medie di Napoli hanno partecipato, in piazza Plebiscito, a "Un Campione amico", prima tappa 2019 dell' iniziativa per avvicinare allo Sport i più piccoli organizzata da Banca Generali. In quattro tra campi da gioco e pedane allestite nel perimetro della piazza, i bambini si sono misurati con Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani ed Juri Chechi, nel tennis, nella pallavolo, nel calcio e nella ginnastica. "Tanti bambini non fanno sport - ha detto Graziani - e con questa iniziativa noi gli facciamo passare una giornata diversa. E' questo il messaggio che vogliamo dare". Sono 10 le tappe previste per "Un Campione per amico". Prossimo appuntamento l'11 Aprile a Messina, conclusione il 28 Maggio a Savona.