Un ciclone travolge la Juve: Cristiano Ronaldo a 33,7 km/h

Un ciclone che ha travolto la Juventus: Cristiano Ronaldo, allo Stadium, lo è stato in tutto e per tutto. La rovesciata resterà nella storia della Champions League, ma anche la velocità. Che il portoghese raggiunga picchi difficilmente accessibili ad altri esseri umani, è cosa nota. Fa però impressione la velocità massima raggiunta: 33,7 km orari, come evidenziato da as.com. Nessun altro giocatore in campo ha raggiunto i 33kmh.