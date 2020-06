Un'ora e mezzo di allenamento per la Samp. Ferrari unico assente, domani i test medici

vedi letture

Con un’ora e mezzo di allenamento sul campo 1 del “Mugnaini” è ricominciata la preparazione della Sampdoria in vista della ripresa del campionato. Nel programma per il giorno della festa della Repubblica - si legge nella nota ufficiale del club blucerchiato - Claudio Ranieri e staff hanno alternato esercitazioni di possesso-palla a lavori aerobici a secco. Unico assente Alex Ferrari, atteso domani, mercoledì, a Genova per test medici in vista di un ritorno all’attività agonistica. La squadra si ritroverà invece in mattinata.